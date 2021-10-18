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Кейт Миддлтон пришла на церемонию, посвященную экологии, в струящемся платье
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на церемонию, посвященную экологии, в струящемся платье
Global Look Press  /  Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Лондон, 18 октября. Накануне в британской столице прошла церемония награждения премии Earthshot. Ее идейный вдохновитель — принц Уильям. На мероприятии он появился вместе с любимой супругой Кейт Миддлтон, пишет Elle.

Для появления на публике герцогиня выбрала очень утонченный и женственный наряд. Она предстала в платье небесно-голубого оттенка из предыдущей коллекции Alexander McQueen. Платье — одно из любимых у Кейт. Она надевала его в прошлом году на церемонию BAFTA. Нежный и изящный образ Миддлтон дополнила крупными серьгами и кольцом. Завершили аутфит классическая укладка и лаконичный вечерний макияж.

Принц же в этот вечер оделся поскромнее, но все равно не менее изящно. Он выбрал черные брюки, свитер, а сверху накинул зеленый бархатный жакет.

Лауреатов на Earthshot prize в этом году всего пять. Каждый получает миллион фунтов стерлингов. Участники — города и страны мира, которые запустили действенный проект, связанный с защитой экологии.

Так, например, Милан получил награду за проект «Построим мир без отходов», а Коста-Рика завоевала призовое место за проект, где людям платят за посадку деревьев и восстановление экосистемы.

Награды были присуждены впервые. Теперь их будут вручать ежегодно до 2030 года. Их получат те, чьи решения помогают окружающей среде.

Организация самого мероприятия тоже была максимально экологичной. Для строительства сцены не использовался пластик, гости старались при выборе нарядов выполнить все требования по защите окружающей среды.

Ранее сообщалось, как на мероприятии блистала британская актриса Эмма Уотсон.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кейт Миддлтон пришла на церемонию, посвященную экологии, в струящемся платье
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