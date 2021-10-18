Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл академию единоборств в Сочи

Сочи, 18 октября. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии академии единоборств «Крепость» в городе Сочи. Боец подчеркнул значимость работы клуба в развитии российского спорта.

Нурмагомедов во время церемонии рассказал, что много лет назад его отец заслуженный тренер Абдулманап Нурмагомедов рассматривал место для открытия спортивной школы. Поэтому спустя годы боец не мог не появиться на открытии.

«Я помню, два года назад, когда здесь был отец, он говорил, что есть место, где он хочет открыть зал вместе с Магомедом Кадиевым. Они ходили смотрели вместе. Когда я прилетел, не мог сюда не прийти на открытие. Большое спасибо. Хорошее дело для нашей молодежи», – подчеркнул Хабиб Нурмагомедов.

пресс-служба администрации Сочи /

После официальной церемонии с перерезанием ленты президент «Крепости» Магомед Кадиев провел экскурсию для всех желающих, а юные воспитанники провели показательную тренировку. В администрации города отметили, что открытие спортивного зала такого уровня крайне важно.

«В этой академии сильна преемственность – начинающие бойцы могут учиться у титулованных мировых звёзд, что будет давать им серьезное конкурентное преимущество перед соперниками», – рассказали в администрации Сочи в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

После экскурсии гости сделали общую фотографию на память с воспитанниками академии единоборств. Кроме того, Нурмагомедов оставил автограф на портрете своего покойного отца.

Заслуженный тренер Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий заражения коронавирусом нового типа летом 2020 года. Потеря родителя стала поворотным моментом в жизни экс-чемпиона UFC. Об этом Хабиб Нурмагомедов сообщил своим подписчикам в Instagram в день годовщины смерти отца.