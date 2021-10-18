Киев, 18 октября. Одесский анекдот про мужа и жену хорошо описывает отношения между Украиной и Западом, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Западные страны лишь говорят о поддержке Украины, но фактически с ней не дружат. В анекдоте, рассказанном Рабиновичем, женщина говорит подруге, что ее разлюбил муж. Собеседница поинтересовалась, с чего она это взяла, тогда главная героиня ответила, что ее супруг уже два года не появляется дома.

«Вот точно как у нас с Западом происходит», — добавил депутат Рабинович.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сами украинцы не нуждаются в интеграции в Европу, о чем постоянно говорят киевские чиновники, передает НСН. Люди хотят лишь европейского образа жизни, например, чистоты на улицах, а также соблюдения прав и свобод.

Сейчас Украину особенно волнует тема газа. Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, топлива «по нормальным ценам» для украинских потребителей хватит. По его словам, на сегодня достаточно газа для украинцев по очень нормальным ценам в сравнении с европейскими, передает радио Sputnik.

Ранее Зеленский заявил, что не понимает, когда возможное вхождение страны в состав Евросоюза завершится успехом. Он часто интересуется у партнеров о принятии Украины в состав ЕС, но его вопросы остаются без четких ответов.