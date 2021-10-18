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Врачи ЦПК рассказали об удовлетворительном самочувствии членов «киноэкипажа» Пересильд и Шипенко

  /   Обновлено: 18 октября 2021 11:14
Общество
Врачи ЦПК рассказали об удовлетворительном самочувствии членов «киноэкипажа» Пересильд и Шипенко
пресс-служба первого канала  /  Саша Гусов

Москва, 18 октября. Начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин рассказал, как себя чувствуют вернувшиеся из космоса актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Напомним, космический корабль «Союз МС-18» с актерами на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. Пересильд и Шипенко провели на Международной космической станции 12 дней.

Гришин отметил, что артисты чувствуют себя нормально. Теперь членов «киноэкипажа» ждут углубленное медицинское обследование и реабилитация, включающая бассейн и массаж.

«Первые сутки после полета — период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда — реабилитационные мероприятия — бассейн, массаж», — объяснил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полет российского киноэкипажа на МКС высоко оценили на Западе. Зарубежные пользователи написали об этом на YouTube-канале Good Morning America.

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пересильд шипенко киноэкипаж
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