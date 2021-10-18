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Демонтированный памятник генералу Конфедерации поставили на курорте в Техасе
Весь мир
Демонтированный памятник генералу Конфедерации поставили на курорте в Техасе
Prt Scr wikipedia.org  /  Cville dog

Терлигуа, 18 октября. Статуя генерала-конфедерата Роберта Эдварда Ли, которую демонтировали после митинга правых в Шарлотсвилле, появилась на территории частного гольф-клуба Lajitas в Терлингуа, штат Техас. Курорт принадлежит миллиардеру из Далласа Келси Уоррену, соучредителю компании Energy Transfer Partners.

Один из руководителей гольф-клуба Скотт Бисли отметил, что не видит ничего оскорбительного в установке монумента и назвал его «сказочным произведением искусства».

«Я бы сказал, что из 60 с лишним тысяч гостей, которых мы принимаем каждый год, у нас был один или два отрицательных комментария», — сказал он.

Активист Dallas Black Lives Matter Брэндон Мак заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что он не согласен с тем, что статуя Ли позиционируется как произведение искусства.

«Мы не прославляем свастику. У нас нет памятников Гитлеру», — отметил он.

Снос статуи

Статую генералу Эдварду Ли демонтировали в 2017 году после митинга сторонников правых организаций в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, после которого погибла девушка. Скульптура, созданная в 1935 году Александром Фимистером Проктором, хранилась на складе в Хенсли Филд, пока не была продана с аукциона в 2019 году за 1,44 миллиона долларов городской юридической фирме Holmes Firm PC.

Генерал Эдвард Ли (19.01.1807 — 12.10.1870) командовал армией Конфедеративных Штатов Америки и Конфедерации. Одержал множество значимых побед и считается одним из самых известных американских военачальников. Однако из-за деятельности движения за гражданские права чернокожих его роль в истории была пересмотрена, и он считается символом рабовладения и расизма.

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