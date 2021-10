Демонтированный памятник генералу Конфедерации поставили на курорте в Техасе

Терлигуа, 18 октября. Статуя генерала-конфедерата Роберта Эдварда Ли, которую демонтировали после митинга правых в Шарлотсвилле, появилась на территории частного гольф-клуба Lajitas в Терлингуа, штат Техас. Курорт принадлежит миллиардеру из Далласа Келси Уоррену, соучредителю компании Energy Transfer Partners.

Один из руководителей гольф-клуба Скотт Бисли отметил, что не видит ничего оскорбительного в установке монумента и назвал его «сказочным произведением искусства».

Активист Dallas Black Lives Matter Брэндон Мак заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что он не согласен с тем, что статуя Ли позиционируется как произведение искусства.

Статую генералу Эдварду Ли демонтировали в 2017 году после митинга сторонников правых организаций в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, после которого погибла девушка. Скульптура, созданная в 1935 году Александром Фимистером Проктором, хранилась на складе в Хенсли Филд, пока не была продана с аукциона в 2019 году за 1,44 миллиона долларов городской юридической фирме Holmes Firm PC.

Happening NOW: It's up! stature of Robert E. Lee removed from spot in Lee Park in #Dallas. pic.twitter.com/HbIy3WDZsw