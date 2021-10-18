NetEasе: российский подводный флот не оставит США шансов на победу в войне

Пекин, 18 октября. Американские военные аналитики ошибаются, когда говорят, что в случае войны между США и Россией последняя однозначно будет повержена, считают обозреватели китайского издания NetEasе.

В публикации говорится, что представители Запада вероятным местом противостояния двух стран называют море. По их словам, в морском сражении с США у России якобы практически не будет шансов на победу. В Китае с этим мнением не согласны. Там считают, что недооценка ВМФ РФ может дорого обойтись американцам, передает «ПолитРоссия».

Традиционно к слабости РФ относят отсутствие необходимого количества судостроительных заводов. Дело в том, что после распада СССР практически все подобные предприятия оказались на территории современной Украины. При этом в распоряжении США сегодня есть одиннадцать авианосцев и большое количество других военных кораблей. Российский флот имеет всего один авианосец, но зато ВМФ может похвастаться своими подлодками, которые не оставят американцам шансов на победу в войне.

admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

По словам экспертов, подводный флот РФ ничем не уступает американским субмаринам, а по некоторым характеристикам даже превосходит их. Они уверены, что подводные боевые единицы будут играть решающую роль в конфликте. Кроме того, с большой долей вероятности стороны не смогут удержаться от применения ядерного оружия, поэтому в глобальной войне США и РФ не будет победителя.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что Россия с помощью гиперзвукового оружия может за считанные минуты одержать победу над США в войне. По его словам в течение 10–15 минут российские войска могут уничтожить ключевые объекты военной инфраструктуры противника.