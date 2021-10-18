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Глава МИД Германии назвал Лукашенко «лидером сети перевозчиков нелегальных мигрантов»
Политика
Глава МИД Германии назвал Лукашенко «лидером сети перевозчиков нелегальных мигрантов»
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 18 октября. Президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали «главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов», с таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.

В ходе выступления на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге Маас отметил, что Лукашенко якобы использует нелегалов «для оказания давления на Евросоюз».

«Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», — высказался немецкий министр иностранных дел.

По словам Мааса, президент Белоруссии будто бы «использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства». Также глава МИД ФРГ обвинил Минск в «нарушении прав человека», а политическую ситуацию в республике назвал «драматической».

В конце сентября Лукашенко заявил, что на территории Польши у границ с Белоруссией замечена активность иностранного вооруженного контингента. По его словам, там разворачивают целые военные корпуса.

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