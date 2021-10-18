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Консул Италии извинился перед ливийцами за оккупацию страны
Весь мир
Консул Италии извинился перед ливийцами за оккупацию страны
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Бенгази, 18 октября. Итальянский консул Карло Батори посетил мавзолей Омара аль-Мухтара, национального героя Ливии.

Визит состоялся в пятницу, 15 октября. Дипломат возложил цветы на могилу лидера освободительного движения и напомнил о павших в борьбе с итальянским колониализмом. Он отметил, что именно в Бенгази ровно 110 лет назад началась экспансия на ливийских землях.

Консул выразил глубокое уважение семье Омара аль-Мухтара, а также его соратникам, которых итальянцы убили или преследовали.

«Как человек я чувствую в этот момент боль жертв и их близких», — сказал дипломат.

Он отметил, что за последние годы многие официальные лица Италии выразили сожаление от имени народа и учреждений республики в связи со страданиями, причиненными ливийцам в результате колониализма. Батори последовал примеру своих коллег и извинился за оккупацию.

«К сожалению, историю — как то, чем мы гордимся, так и то, что не заслуживает похвалы, — невозможно переписать. Однако вместо этого мы можем попробовать написать будущее», — добавил дипломат.

Итальянец надеется, что его деятельность в Бенгази поспособствует развитию отношений между двумя странами. Это возможно посредством реализации Договора о дружбе, подписанного в 2008 году.

В начале августа глава МИД республики Луиджи Ди Майо торжественно открыл консульство в восточном регионе.

Омар аль-Мухтар, известный как «Лев пустыни», в 1911 году возглавил национально-освободительную борьбу против Рима. 16 сентября 1931 года итальянцы его казнили. Память о герое до сих пор жива в сердцах ливийцев.

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