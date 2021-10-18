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Лукашенко допустил попытку революции перед проведением конституционного референдума
Политика
Лукашенко допустил попытку революции перед проведением конституционного референдума
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что в стране может произойти очередная попытка революции. Об этом информирует БелТА.

Белорусские журналисты сообщили, что Лукашенко допустил попытку революции перед проведением конституционного референдума. Граждане примут в нем участие в конце февраля.

Лукашенко обещал подготовить проект новой Конституции Белоруссии в течение 2021 года. В начале 2022 его должны вынести на референдум.

Александр Лукашенко ранее предупредил о возможном сближении Минска с Москвой. По словам лидера, это произойдет в случае внешней агрессии. Белоруссия может превратиться в единую военную базу с Россией, подчеркнул президент и призвал четко это понимать.

Глава республики также отметил, что на территории страны нет иностранных баз, кроме двух российских. Они имеют гражданское назначение, пояснил Лукашенко.

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белоруссия лукашенко революция
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