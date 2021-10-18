Комитет Сирии возобновляет в Женеве переговоры по конституционной реформе

Берн, 18 октября. Малая группа Конституционного комитета Сирии, в которую входят по 15 делегатов от правительства, оппозиции и гражданского общества, с 18 октября начинает шестой раунд переговоров в Женеве. Как ожидается, обсуждения продлятся около недели.

Целью диалога станет разработка проекта конституционной реформы. Участвующие стороны предложат свои варианты изменений в основной закон государства, в том числе по вопросам суверенитета и верховенства права. Сопредседатель комитета от оппозиции Хади аль-Бахра подчеркнул, что его делегация будет стремиться к обеспечению равных прав для всех слоев сирийского общества. Он отметил, что действующая конституция не подразумевает разделения власти, и это, по его мнению, «создает дисбаланс в руководстве государства».

Syrian constitutional committee agrees to start drafting constitutional reform: UN envoy - https://t.co/IlVkbxSoek pic.twitter.com/24AU9G2t6c — The Rahnuma Daily (@DailyRahnuma) October 17, 2021

Ранее специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен встретился в Женеве с представителями всех трех делегаций и затем на пресс-конференции подтвердил их готовность к работе над реформированием основного закона. Он отметил, что предварительные дискуссии сторон были открытыми и серьезными и участники встречи продемонстрировали приверженность ранее заключенным соглашениям. Спецпосланник выразил удовлетворение консенсусом, достигнутым между сторонами, и призвал всех делегатов сохранять «рабочий настрой».

Syrian Constitutional Committee convenes first meeting in Genevahttps://t.co/x8vT6lsmN1 — Rojname News English (@ROJNAME_english) October 17, 2021

Конституционный комитет был создан в 2018 году в ходе мирной конференции по Сирии, организованной по инициативе России. Целью его формирования было мирное урегулирование вооруженного конфликта в республике, за десять лет которого погибли более 350 тысяч человек, а свыше пяти млн стали беженцами.

Однако в ходе первых пяти раундов, последний из которых завершился в январе прошлого года, не было достигнуто каких-либо существенных результатов.