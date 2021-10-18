Песков: вступление Украины в НАТО станет переходом за красные линии для России

Москва, 18 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что считает возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу «наихудшим сценарием».

В интервью, которое вошло в вышедший на телеканале France 5 фильм «Владимир Путин: хозяин игры», представитель Кремля оценил последствия возможного вступления Киева в НАТО. По его словам, если это произойдет, то Россия будет вынуждена принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России», — сообщил Песков.

Он также отметил, что Россия является сильной страной, но она ни для кого не представляет опасности. Таким образом он прокомментировал замечание о том, что в Европе часто видят «угрозу» от РФ.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин посетит Украину и Грузию. В ходе визита он намерен призвать руководство этих стран выполнить требования для вступления в НАТО.