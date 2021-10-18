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Эфир: Как отличить «мазню» от произведения современного искусства
Общество
Эфир: Как отличить «мазню» от произведения современного искусства
Nation-news.ru  /  Александра Григорьева

В понедельник, 18 октября, с 14:00 в студии Медиагруппы «Патриот» обсуждают современное искусство и методы определения ценности таких произведений.

Несмотря на то, что специалисты называют картины Хантера Байдена «мазней», их стоимость переваливает за сотни тысяч долларов. Примерно столько же стоят работы Матисса и Дега. А галерея, занимающаяся перепродажей этих картин, получает баснословные ссуды от властей США.

Искусство или бизнес: чем занимаются современные художники и кто они? Почему все чаще творения молодых творцов вызывают непонимание, а то и смех среди людей?

Безусловно, среди современных художников есть большие мастера. Так, никому и в голову не придет оспаривать социальную и художественную ценность работ Бэнкси. Но как можно считать художником, допустим, обычного плута?

Например, датский художник Йенс Хаанинг присвоил 534 тысячи крон (84 тысячи долларов), которые получил от музея современного искусства Kunsten в Ольборге, чтобы отразить годовые доходы австрийца и датчанина.

«Я взял их деньги, — признался художник. — Это не воровство, а нарушение контракта, то есть часть рабочих отношений».

Свое новое творение он так и назвал — «Бери деньги и беги». Сейчас пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work It Out, посвященной трудовой жизни будущего.

Как отличить «мазню» от произведения искусства?

Нужно ли классическое образование современному художнику?

От чего зависит цена: от имени творца или от профессионализма его работы?

Почему российские города все чаще «украшают» примитивные скульптуры, вызывающие в обществе лишь смех и удивление?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

  • Александр Евсеев, издатель;
  • Александр Редько, общественный деятель;
  • Сергей Шведков, протоирей;
  • Вячеслав Чеботарь, живописец, скульптор.

Гости студии рассказывают, насколько прибыльно заниматься современным искусством и готовы ли россияне платить за шедевры, ценность которых вызывает сомнение среди экспертов.

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