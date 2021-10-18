Певица Анна Седокова воссоединилась с дочерью после переезда в США

Лос-Анджелес, 18 октября. Певица Анна Седокова отказалась от жизни в Москве ради Лос-Анджелеса, куда звезда переехала с новым мужем и детьми. Теперь артистка сможет чаще видеться с дочерью Моникой от предыдущего брака.

Анна Седокова отправилась в Калифорнию вслед за баскетболистом Янисом Тиммой, который играет по контракту в Summer League Nba 2021 года. Теперь артистка обживается в новом доме в Лос-Анджелесе. Кроме того, она уже воссоединилась с дочерью Моникой, которая живет под опекой отца Максима Чернявского. Теперь девочка сможет чаще видеться с братом и сестрой от других отношений певицы, передает сайт kp.ru.

Недавно Седокова опубликовала пост, где показала завтрак в кафе Лос-Анджелеса. Звезда поделилась впечатлениями от нового места жительства.

«Я знаю тут каждую улочку, знаю, где проехать, чтоб не стоять в пробке, знаю, где самые вкусные завтраки. За восемь лет практически ничего не изменилось. Поняла, что знаю и скучаю. И хотя сильно полюбила Майами, но в ЛА есть что-то, что я еще не разгадала», — поделилась Седокова.

Prt Scr instagram.com / @annasedokova

Несмотря на переезд, артистка продолжит бизнес в России. Исполнительница управляет компанией по созданию одежды. Кроме того, Седокова сможет записывать новые треки в лучших студиях Лос-Анджелеса.

Недавно артистка начала подготовку к конкурсу Miss Russian United для эмигранток из России. Седокова заменит Ксению Собчак в составе жюри мероприятия.