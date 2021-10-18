Оксана Самойлова зарабатывает на рекламе в Instagram больше остальных звезд

Москва, 18 октября. Российские звезды имеют приличный доход от рекламы, размещенной в социальной сети Instagram. По статистике больше своих коллег зарабатывает известная модель и бизнес-леди Оксана Самойлова.

Согласно данным российской компании «Медиалогия», которая занимается мониторингом и анализом соцсетей, больше остальных на ресурсе зарабатывают звезды, которые воспитывают несовершеннолетних детей. В топ входят блогер Ида Галич (6,7 млн подписчиков), телеведущие Ксения Собчак (8,6 млн подписчиков) и Ксения Бородина (17,6 млн). Лидером списка стала жена рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова (14,6 млн), чей Instagram-аккаунт несколько месяцев является первым по степени вовлеченности аудитории.

Отмечается, что модель нечасто публикует рекламу, в связи с чем получает за нее много. Маркетолог Владимир Крюков отмечает, что гонорар за размещение одной публикации может доходить до 1,5 миллиона рублей.

«Стоимость у блогеров-миллионников в Instagram может начинаться от 100 000 рублей, у топовых звезд есть реклама и от 1,5 миллиона рублей. Цена зависит не от числа подписчиков блогера, а от того, сколько реально людей читают посты и смотрят его сторис», — приводит слова эксперта kp.ru.

Согласно подсчетам, в среднем медийные персоны публикуют порядка десяти рекламных постов. Таким образом, за месяц активного пользования Instagram звезды могут зарабатывать от 5 до 10 миллионов рублей.

Несмотря на высокие доходы и успешный бизнес, некоторые считают, что Самойлова зарабатывает нечестным путем. Ранее в Сети появилась разоблачающая публикация, в которой супругу Джигана обвиняют в воровстве авторского курса, который поклонникам она представила как свой.