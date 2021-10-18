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Студентка первого курса получила два смертельных ранения в Тюмени
Происшествия
Студентка первого курса получила два смертельных ранения в Тюмени
Невские Новости  / 

Тюмень, 18 октября. Молодой человек зарезал свою девушку в помещении общежития. Как стало известно ФАН, студентка во время скандала вышла в комнату к соседу.

Преступление было совершено около двух часов ночи в 4-ом микрорайоне города Тобольска 17 октября. Между пьяным 21-летним местным жителем и 18-летней девушкой произошел конфликт. Пострадавшая решила покинуть помещение и получила два смертельных ранения ножом.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тюменской области Людмила Галстян.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Он рассказал, как и за что убил свою сожительницу.

«Пострадавшая хорошо закончила школу на Ямале и поступила на учебу в наш престижный вуз, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там она познакомилась на одной из вечеринок с молодым человеком. Через некоторое время они стали проживать совместно. Однако, как оказалось, спутник студентки любил злоупотреблять спиртными напитками. На этой почве между возлюбленными стали возникать разногласия».

В тот день подозреваемый опять выпил. Девушка стала предъявлять ему претензии. В ответ он начал ее оскорблять. Студентка решила собрать вещи и уйти.

«Когда она с зашла с вещами в комнату к соседу, молодой человек схватил нож и два раза им ударил в спину любовницы. От полученных ранений она скончалась на месте. Злодей уже дал показания во время следственного эксперимента. Отпираться ему нет смыла, потому что убийство произошло на глазах у многочисленных жителей общаги», — дополнил источник.

По словам собеседника агентства, молодой человек выглядит как «мальчик-одуванчик». По его виду никогда нельзя было сказать, что он мог пойти на тяжкое преступление. Объяснить, зачем совершил страшный поступок, он пока не может.

На данный момент мужчина арестован. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что гражданин Армении зарезал одного из любовников сожительницы.

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