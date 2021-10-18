Саудовская Аравия предостерегла своих граждан от посещения Ливана

Эр-Рияд, 18 октября. Власти Саудовской Аравии предостерегли граждан королевства от поездок в Ливан в связи с недавним обострением социальной обстановки в республике. Соответствующее заявление было сделано на фоне трагедии 14 октября, когда в ходе протестов в Бейруте погибли семеро человек.

Министерство внутренних дел призвало саудовцев следовать инструкциям государственных органов. Тем же, кто уже находится в Ливане, рекомендовано избегать мест скопления людей.

«Мы призываем всех наших граждан в Ливане принять дополнительные меры предосторожности и держаться подальше от людных мест», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии.

سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو لبنان کے سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔#SaudiArabia #Lebanon #UrduNews https://t.co/lNl5Mp6JVo — Urdu News (@UrduNewsJed) October 18, 2021

Вспышка насилия в Бейруте 14 октября произошла в ходе митинга, организованного шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль». Демонстранты, вышедшие на улицы, потребовали отстранения судьи Тарека Битара от расследования взрывов в столичном порту 4 августа 2020 года.

В определенный момент неизвестный мужчина, находившийся в толпе, достал пистолет и открыл огонь по близлежащим людям. Его поддержали неопознанные стрелки на балконах.

Today Lebanon turned into war zone after Iranian-Hezbolla supporters and allies (often Shias) wearing black gathered at the Beirut Justice Palace to protest against the judge Tarek Bitar who's investigating the Beirut port explosion of last year and have accusation of being bias pic.twitter.com/zXYmyAK0YE — Muslim Analyst (@muslimanalyst) October 14, 2021

Кровопролитие удалось остановить вводом в город армейских подразделений и дополнительных полицейских сил. По официальным данным, в результате случившегося погибли семеро и получили ранения 32 человека.

Социально-политическая ситуация в Ливане в настоящий момент крайне нестабильна. Из-за экономического кризиса среди населения наблюдаются регулярные стычки за товары широкого потребления, будь то бензин или сухое молоко. В некоторых случаях эти конфликты носят национально-религиозный оттенок.

תושבי הכפר הדרוזי, שנעשה שימוש בישובם כדי לתקוף את ישראל ולהבריח דרכו את משאית הטילים, לא נשארו חייבים ותקפו את אנשי חיזבאללה.

מחסום הפחד נשבר, אנשי לבנון האמיתיים כבר לא מפחדים להרים קול זעקה נגד ארגון הטרור, שבגללו חייהם נמצאים בשפל. pic.twitter.com/zHDqqHF1uB — Jonathan Elkhoury- جوناثان الخوري (@Jonathan_Elk) August 6, 2021

Последствия происходящего хаоса и ранее привлекали внимание Саудовской Аравии. Так, весной Эр-Рияд ввел запрет на ввоз и провоз сельскохозяйственной продукции из Ливана, так как во фруктах и овощах регулярно обнаруживались крупные партии наркотических веществ. Это ограничение должно действовать до предоставления Бейрутом «надежных гарантий» принятия мер для пресечения контрабанды наркотиков.