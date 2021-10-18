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Саудовская Аравия предостерегла своих граждан от посещения Ливана
Весь мир
Саудовская Аравия предостерегла своих граждан от посещения Ливана
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Эр-Рияд, 18 октября. Власти Саудовской Аравии предостерегли граждан королевства от поездок в Ливан в связи с недавним обострением социальной обстановки в республике. Соответствующее заявление было сделано на фоне трагедии 14 октября, когда в ходе протестов в Бейруте погибли семеро человек.

Министерство внутренних дел призвало саудовцев следовать инструкциям государственных органов. Тем же, кто уже находится в Ливане, рекомендовано избегать мест скопления людей.

«Мы призываем всех наших граждан в Ливане принять дополнительные меры предосторожности и держаться подальше от людных мест», — говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии.

Вспышка насилия в Бейруте 14 октября произошла в ходе митинга, организованного шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль». Демонстранты, вышедшие на улицы, потребовали отстранения судьи Тарека Битара от расследования взрывов в столичном порту 4 августа 2020 года.

В определенный момент неизвестный мужчина, находившийся в толпе, достал пистолет и открыл огонь по близлежащим людям. Его поддержали неопознанные стрелки на балконах.

Кровопролитие удалось остановить вводом в город армейских подразделений и дополнительных полицейских сил. По официальным данным, в результате случившегося погибли семеро и получили ранения 32 человека.

Социально-политическая ситуация в Ливане в настоящий момент крайне нестабильна. Из-за экономического кризиса среди населения наблюдаются регулярные стычки за товары широкого потребления, будь то бензин или сухое молоко. В некоторых случаях эти конфликты носят национально-религиозный оттенок.

Последствия происходящего хаоса и ранее привлекали внимание Саудовской Аравии. Так, весной Эр-Рияд ввел запрет на ввоз и провоз сельскохозяйственной продукции из Ливана, так как во фруктах и овощах регулярно обнаруживались крупные партии наркотических веществ. Это ограничение должно действовать до предоставления Бейрутом «надежных гарантий» принятия мер для пресечения контрабанды наркотиков.

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