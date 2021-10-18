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Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин стал членом Зала славы волейбола
Спорт
Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин стал членом Зала славы волейбола
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бостон, 18 октября. Олимпийский чемпион лондонских Игр-2012, многократный чемпион Европы Сергей Тетюхин стал членом Международного зала славы волейбола (IVHF).

Церемония введения в Зал славы прошла в субботу, 16 октября, в американском Холиоке. Россиянин не смог лично присутствовать на мероприятии, однако записал видеообращение.

«Поздравляю всех номинантов, которые в этом году входят в Зал славы. Это великие волейболисты, замечательные люди, многих из них я знаю лично. Также хотел бы сказать слова благодарности организаторам и тем людям, которые номинировали меня. Для меня это очень важно и почетно», — следует из видеообращения.

Ранее сообщалось, что официальным талисманом чемпионата мира по волейболу 2022 года стал Тигроша. Матчи первенства мира пройдут с 26 августа по 11 сентября в России.

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Сергей Тетюхин волейбол зал славы
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