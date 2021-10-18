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Washington Post: союзники США обеспокоены внешнеполитическим курсом Байдена

  /   Обновлено: 18 октября 2021 10:39
Политика
Washington Post: союзники США обеспокоены внешнеполитическим курсом Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 октября. Ряд союзников Вашингтона стал с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу президента США Джо Байдена, заявили источники издания Washington Post.

В материале, посвященном США, высокопоставленные лица из стран-союзников заявили, что курс Белого дома изменился, что не может не вызывать вопросы.

«Невозможно отрицать, что Америка вернулась. Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна», — цитирует издание президента Латвии Эгилса Левитса.

Союзники говорят, что Байден «тревожно отдаляется» от некоторых стран, где при нем случились реальные изменения в политике США. В частности, это Саудовская Аравия, имевшая привилегированный статус при экс-президенте Дональде Трампе, но теперь потерявшая его.

pixabay.com /

Издание пишет, что авторитет Байдена снижается, а в целом союзники столкнулись с разочарованием, но все зависит от того, какую политику он изберет по самым важным вопросам.

Сообщалось, что Джо Байден во избежание дефолта подписал закон, согласно которому потолок госдолга США увеличивается на 480 млрд долларов. Теперь он составляет 28,9 трлн долларов, передает радио Sputnik.

Накануне Байден выступал с речью по вопросу дошкольного образования в США. Приводя статистические данные, он с сожалением акцентировал внимание на том, что «даже в Латвии» больше детей проходят такую программу. Слова президента США высмеял российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее американский лидер рассказал о здоровье бывшего президента страны Билла Клинтона, постучав при этом по дереву. Клинтона госпитализировали 12 октября с заражением крови, передает НСН.

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сша байден washington post
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