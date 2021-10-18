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Оператор «СП-2» объявил о заполнении техническим газом первой нитки трубопровода

  /   Обновлено: 18 октября 2021 10:41
Экономика
Оператор «СП-2» объявил о заполнении техническим газом первой нитки трубопровода
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 октября. Первую нитку трубопровода «Северный поток — 2» уже заполнили техническим газом, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, передает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

В соответствии с планом газопровод наполнили в объеме приблизительно 177 млн кубических метров, что «обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе». Такого давления должно быть достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива, говорится в сообщении. О следующих технических шагах объявят дополнительно.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» уже готов к запуску. В настоящий момент ожидается разрешение на эксплуатацию от властей ФРГ. Все обвинения в адрес проекта дипломат также называл «чепухой».

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что причиной энергокризиса, охватившего Европу, стало отсутствие долгосрочных контрактов. Ситуация с «СП-2», по его словам, никакого отношения к этому не имеет.

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северный поток 2 nord stream 2 ag технический газ
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