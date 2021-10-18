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Политолог Простаков о назначении Макарова: Петербург всегда готовил высококомпетентные кадры

  /   Обновлено: 18 октября 2021 10:41
Общество
Политолог Простаков о назначении Макарова: Петербург всегда готовил высококомпетентные кадры
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Уровень подготовки специалистов различного уровня в Санкт-Петербурге всегда был высоким. Об этом в беседе с ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Политические деятели из Санкт-Петербурга неоднократно демонстрировали свою высокую квалификацию и добросовестное отношение к работе не только на региональном, но и на всероссийском уровне, поэтому часто, устроив карьеру в Петербурге, перебирались в Москву.

Среди знаменитых политиков из Северной столицы можно вспомнить заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, министра юстиции Александра Коновалова. Не лишним будет напомнить, что президент России Владимир Путин также является уроженцем Санкт-Петербурга.

Накануне стало известно, что экс-председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров стал первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

Политолог, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в комментарии ФАН отметил, что политики Санкт-Петербурга обладают действительно высокой компетентностью, поэтому являются востребованными не только в Северной столице, но и в Москве.

«Каждый случай индивидуален, и в разных ситуациях действуют свои закономерности. Санкт-Петербург — второй мегаполис страны, поэтому ему обеспечено большое внимание. Но этот статус подразумевает и серьезные испытания на любой должности. Поэтому тот, кто справляется со своими обязанностями в Санкт-Петербурге, скорее всего, справится и в Москве», — сказал он.

Простаков отметил, что Санкт-Петербург славится своими кадрами, поэтому в назначении Вячеслава Макарова нет ничего удивительного.

«Уровень подготовки специалистов различного уровня в Санкт-Петербурге всегда был высоким, поэтому можно не беспокоиться об их компетенциях. Очевидно, такая логика присутствует при кадровых назначениях, и она вполне понятна», — отметил эксперт.

Вячеслав Макаров начал свою политическую карьеру в 2000-м. Тогда 40-летний полковник, профессор и завкафедрой Военно-Космической академии им. Можайского стал депутатом муниципального совета МО «Чкаловское», а через три года попал в Законодательное собрание. Кроме того, он возглавлял фракцию «Единая Россия» и важный бюджетно-финансовый комитет. Депутатом петербургского парламента Макаров был с 2003 года, два созыва подряд становился спикером.

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