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Козловский и Акиньшина вместе появились на свадьбе режиссера «Духless» Прыгунова
Шоу-бизнес
Козловский и Акиньшина вместе появились на свадьбе режиссера «Духless» Прыгунова
politexpert.net  /  Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко / Кирилл Зыков

Москва, 18 октября. Известный российский режиссер Роман Прыгунов женился. На торжественном мероприятии присутствовали многие российские звезды, в том числе и актер Данила Козловский в компании коллеги Оксаны Акиньшиной.

О романе двух российских звезд говорят уже почти год. Многие думали, что слухи об отношениях артистов являются своеобразной рекламой перед выходом фильма Козловского «Чернобыль». Однако даже после проката драмы пара все еще появляется вместе, при этом игнорируя все вопросы об отношениях.

На днях режиссер Роман Прыгунов, известный по работам «Духless» и «Духless-2», женился. Праздничное торжество проходило в особняке Спиридонова. На большом количестве видео в соцсетях можно увидеть звездных гостей, среди которых — Козловский и Акиньшина. На одной из записей влюбленные танцуют, нежно прижавшись друг к другу под песни Сергея Мазаева из «Морального кодекса». По словам очевидцев, актеры выглядели довольно счастливыми в объятиях друг друга.

Инсайдеры kp.ru отмечают, что Козловский и Акиньшина уже довольно давно живут вместе. По слухам, чувства между артистами вспыхнули на съемочной площадке российского блокбастера «Чернобыль».

Ранее фильм Данилы Козловского о страшной катастрофе на чернобыльской АЭС раскритиковал обозреватель Евгений Баженов, более известный как BadComedian. Блогер жестко прошелся не только по сценарию, но и по актерской работе кинозвезды.

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чернобыль козловский акиньшина Прыгунов
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