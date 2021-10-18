Китайские агрономы установили новый рекорд по сбору урожая риса

Пекин, 18 октября. Агрономы Китая установили новый рекорд в области повышения урожайности гибридного риса третьего поколения, передает газета Shenzhen Times.

Урожайность данного сорта риса, который вырастили на экспериментальном участке угодий в деревне Цинчжу под городом Хэнъян центральной провинции Хунань, достигла 1 603,9 кг на 1 му (мера площади, равная 667 кв. м). В 2020-м показатель был значительно ниже — 1550,76 килограмм на один му.

КНР в настоящий момент занимает лидирующие позиции в биоинженерии, а также селекционно-генетических исследованиях рисоводства. В 1973 году китайский селекционер Юань Лунпин, признанный «отцом гибридного риса», сумел вывести сорт, благодаря которому урожайность в республике выросла с 300 до 500 кг с одного му.

Китайские фабрики и заводы, тем временем, испытывают дефицит электроэнергии и вынуждены останавливать производство. Рекордные цены на газ спровоцировали рост стоимости других энергоносителей.