Ракету «Оникс» превратили в универсальное оружие для подлодок, кораблей и самолетов

Москва, 18 октября. Российская противокорабельная крылатая ракета «Оникс» стала унифицированной по носителям и универсальной по целям, сообщил генеральный директор и конструктор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

В интервью РИА Новости Леонов рассказал, что изначально ракета была разработана для уничтожения морских целей. Этим боеприпасом оснащались береговые ракетные комплексы «Бастион». Теперь же «Оникс» можно использовать для нанесения ударов и по наземным целям.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что российские подлодки проекта 885М шифр «Ясень-М» могут осуществлять стрельбу залпом с помощью крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Пуски в ходе тестирования выполнялись из вертикальной пусковой установки и торпедного аппарата.