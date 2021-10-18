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В управлении оборонной промышленности Турции допустили закупку истребителей Су-35 и Су-57
Армия
В управлении оборонной промышленности Турции допустили закупку истребителей Су-35 и Су-57
wikipedia.org  /  Rulexip / CC BY-SA 3.0 / Master Sgt. Andy Dunaway / Общественное достояние

Анкара, 18 октября. Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если продажа американских F-16 будет заморожена Вашингтоном. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По словам чиновника, если продажа истребителей F-16 турецкой стороне не произойдет, у Анкары не останется альтернатив.

«Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57», — заявил он в эфире телеканала Kanal 7.

Демир также подчеркнул, что турецкая промышленность делает все для обеспечения безопасности страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Соединенные Штаты предложили Анкаре купить истребители F-16, чтобы компенсировать турецкие инвестиционные потери от исключения из программы F-35.

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турция су-35 су-57
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