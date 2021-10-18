Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте

Эль-Кувейт, 18 октября. Мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте, однако возгорание не повлияло на процесс производства сырья. Об этом сообщает пресс-служба Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC).

????????????#Kuwait: A fire breaks out in Mina al-Ahmadi Refinery in Kuwait after an explosion was heard in the area. pic.twitter.com/3ub48BFojW — Middle East Live (@middleeastlive0) October 18, 2021

Огонь разгорелся на установке по удалению серы. Первое сообщение о пожаре появилось в половину девятого утра.

Прибывшие на место спасатели блокировали установку десульфуризации атмосферных осадков (ARDS), где возникло возгорание. Пресс-служба нефтяной компании рассказала, что сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания, сделав акцент на том, что ЧП не повлияло на работу предприятия. Также появилась информация о наличии нескольких пострадавших в результате инцидента, однако никаких официальных данных об этом не поступало.

«Нефтяное производство и экспорт в результате пожара не пострадали. Чрезвычайное происшествие не коснулось локальных операций по сбыту продукции и поставкам министерства энергетики и водоснабжения», — сообщает KNPC в своем аккаунте Twitter.

تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

В сентябре 2021 года Кувейтская национальная нефтяная компания заявила о модернизации предприятия, которая позволила расширить производственные возможности Mina Al-Ahmadi до 346 000 баррелей в сутки, а также снизить количество выбросов в атмосферу.

Это уже не первый пожар на Mina Al-Ahmadi за последние годы. В апреле 2019-го на предприятии загорелась установка по подготовке нефти. По сообщению пресс-службы компании, ущерба это происшествие не причинило, производственные операции продолжились в соответствии с обычной программой.