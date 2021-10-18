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Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте

  /   Обновлено: 18 октября 2021 10:37
Весь мир
Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте
pixabay.com  /  ID12019

Эль-Кувейт, 18 октября. Мощный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Mina Al-Ahmadi в Кувейте, однако возгорание не повлияло на процесс производства сырья. Об этом сообщает пресс-служба Кувейтской национальной нефтяной компании (KNPC).

Огонь разгорелся на установке по удалению серы. Первое сообщение о пожаре появилось в половину девятого утра.

Прибывшие на место спасатели блокировали установку десульфуризации атмосферных осадков (ARDS), где возникло возгорание. Пресс-служба нефтяной компании рассказала, что сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания, сделав акцент на том, что ЧП не повлияло на работу предприятия. Также появилась информация о наличии нескольких пострадавших в результате инцидента, однако никаких официальных данных об этом не поступало.

«Нефтяное производство и экспорт в результате пожара не пострадали. Чрезвычайное происшествие не коснулось локальных операций по сбыту продукции и поставкам министерства энергетики и водоснабжения», — сообщает KNPC в своем аккаунте Twitter.

В сентябре 2021 года Кувейтская национальная нефтяная компания заявила о модернизации предприятия, которая позволила расширить производственные возможности Mina Al-Ahmadi до 346 000 баррелей в сутки, а также снизить количество выбросов в атмосферу.

Это уже не первый пожар на Mina Al-Ahmadi за последние годы. В апреле 2019-го на предприятии загорелась установка по подготовке нефти. По сообщению пресс-службы компании, ущерба это происшествие не причинило, производственные операции продолжились в соответствии с обычной программой.

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пожар кувейт
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