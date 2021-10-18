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Песков сообщил об интересе России к процветанию и независимости Европы
Политика
Песков сообщил об интересе России к процветанию и независимости Европы
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Москва, 18 октября. Россия ищет партнеров в Евросоюзе и не является опасным государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В последнее время ситуация на европейском газовом рынке накалилась. Цены на голубое топливо резко подскочили вверх. Экономист Андрей Лобода подчеркивал, только Россия может спасти Европу от энергетического кризиса. Песков прокомментировал состояние отношений между Москвой и ЕС, передает Национальная служба новостей. Он выступил в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5.

«Мы совершенно не заинтересованы (в разобщении Европы. — Прим. ФАН). <...> Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил отношения между Россией и Евросоюзом. По словам дипломата, они находятся в плачевном состоянии.

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