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Создатели Call of Duty: Vanguard показали ключевые особенности игры в новом трейлере
Общество
Создатели Call of Duty: Vanguard показали ключевые особенности игры в новом трейлере
Скриншот из игры «Call of Duty: Vanguard»

Москва, 18 октября. Создатели культовой игры Call of Duty: Vanguard представили небольшой трейлер, в котором показали главные особенности нового проекта. Видео доступно на официальном канале шутера.

На кадрах разработчики говорят о масштабной одиночной кампании, 20 картах мультиплеера и «совершенно новом зомби-режиме». Они также не забыли упомянуть о новой карте для Call of Duty: Warzone — Pacific, которая относится к Тихоокеанскому фронту. Все это было анонсировано под музыку Taking Me Back рок-певца Джека Уайта.

Выпуск Call of Duty: Vanguard состоится уже 5 ноября. Разработкой новой игры занималась студия Sledgehammer Games. События в игре разворачиваются во время Второй мировой войны. Одним из ключевых героев будет Полина — это русская снайперша из Сталинграда.

Летом компания Activision объявила об открытии предзаказов на новую часть Call of Duty. Стандартное издание игры для ПК стоит 3499 рублей, а для PlayStation — от 4899 рублей.

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трейлер игра call of duty
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