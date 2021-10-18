Россия и Китай показали военное взаимодействие в Японском море

Рассуждения иностранных специалистов на тему создания Россией и Китаем некой военной организации, хоть и не находят в открытом поле никаких документальных подтверждений, все же косвенно подтверждаются целым рядом совместных действий, выполнить которые без соответствующего уровня взаимодействия не представляется возможным. Все это вызывает беспокойство стран, враждебно настроенных к указанным союзникам и порождает массу осуждающей риторики в иностранной печати.

Так, Силы самообороны Японии в высшей степени напряжения следили за проходящими в акватории Японского моря совместными российско-китайскими учениями «Морское взаимодействие — 2021». Участие в маневрах принимали несколько боевых кораблей и подводных лодок ВМС НОАК и ТОФ России.

От РФ в морских тренировках были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», ракетные корветы «Герой России Алдар Цыденжапов» и «Громкий», два базовых тральщика, дизель-электрическая подводная лодка «Усть-Большерецк», ракетный катер и спасательный буксир. Со стороны ВМС НОАК выступили ракетный эсминец проекта 055 «Наньчан», ракетный эсминец проекта 052D «Куньмин», ракетные фрегаты проекта 054А «Биньчжоу» и «Лючжоу», подводная лодка, судно комплексного снабжения «Дунпинху» и спасательное судно.

До начала учений японские и южнокорейские издания заявили о прохождении через Корейский пролив крупного отряда боевых кораблей КНР, что было представлено чуть ли не как акт агрессии со стороны Пекина. Впрочем, японцы очень болезненно реагируют на каждое военное действие со стороны России или Китая.

Исходя из официальных сообщений, на российско-китайских учениях было отработано развертывание совместной корабельной группировки в акватории Японского моря и проведено более 20 учебно-боевых мероприятий. В их числе — совместное маневрирование, артиллерийская стрельба по воздушным и надводным целям, поиск и уничтожение подводной лодки, отражение воздушного нападения, противоминная борьба. Кроме того, корабельные вертолеты отработали взлет и посадку с незнакомых судов.

????????????????????????⚓️ Корвет «Громкий» Тихоокеанского флота на совместных российско-китайских военно-морских учениях «Морское взаимодействие-2021» в Японском море. pic.twitter.com/7zJqpA1WHA — VALENA RUS (@BAYDAK10) October 17, 2021

Может показаться, что ничего сверхъестественного не произошло, однако стоит обратить внимание на фразу «развертывание совместной корабельной группировки», за которой, собственно, и образуются все страхи потенциального противника, действующего в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках «совместного развертывания» в Японском море (впрочем, как и в Охотском или даже Беринговом) может довольно быстро оказаться совместная группа, способная мгновенно изменить расстановку сил на оперативном направлении. На прошедших тренировках российская корабельная группировка, и без того обладающая немалой боевой мощью, получила от Китая усиление в виде двух ракетных эсминцев. Совокупно они обладают потенциальной возможностью нести в ударном варианте до 176 крылатых ракет YJ-18, являющихся аналогом российского «Калибра», и двух ракетных фрегатов, имеющих 16 противокорабельных ракет YJ-83. Последние способны поражать надводные цели на дальности до 180 км.

Как полагают иностранные военные специалисты, у моряков России и КНР, очевидно, существует комплексная схема управления и взаимодействия, позволяющая суммировать боевые возможности национальных систем. Например, ударный потенциал китайских ракетных эсминцев и фрегатов может быть применен по целям, обнаруженным средствами российской разведки, а корабельная группа Пекина, действующая у берегов РФ, может быть прикрыта российскими истребителями или поддержана противолодочными самолетами (что, кстати, также было отработано на прошедших учениях).

Стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021» в Японском море. Об этом сообщает Минобороны РФ. Экипажи кораблей отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы... pic.twitter.com/UdOYLwHoQG — Игорь Лиепас (@igorkushnarev2) October 16, 2021

Подобные учения Россия и Китай проводят с августа 2005 года, когда морской эпизод стал частью крупномасштабных маневров «Мирная миссия — 2005», прошедших под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 года уже вне рамок ШОС Москва и Пекин проводят учения «Морское взаимодействие», целью которых является укрепление обороноспособности двух стран по совместному противодействию возникающим угрозам. Прошлогоднее учение было отменено из-за пандемии, но в текущем году задействованный наряд сил оказался крупнейшим за историю этих тренировок.

Япония отреагировала только в информационном поле, а реакция США оказалась практичной и показательной: с авиабазы Элсуорт были подняты стратегические ракетоносцы В-1В Lancer, которые над Сангарским проливом вошли в воздушное пространство Японского моря. Понятно, что союзнику Токио в лице Вашингтона было крайне важно показать свое отношение к происходящему. Однако над Японским морем американские «посланники мира» были «перехвачены» российскими истребителями МиГ-31, что, по мнению наблюдателей, безусловно купировало попытку США повлиять на ситуацию.

В общем, теперь с этим придется считаться, а заявления нового японского премьера о возможности решить вопросы спорных территорий силой (Курилы с Россией и Сенкаку с Китаем), можно выбросить на свалку истории.