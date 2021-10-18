Актер Гела Месхи публично признался в любви Екатерине Климовой после развода

Москва, 18 октября. Актер Гела Месхи после развода с кинодивой Екатериной Климовой с теплотой относится к ней. Вместе они провели день рождения общей дочери Беллы, которой исполнилось шесть лет. Артист поделился с поклонниками кадрами с торжества.

После расставания с Климовой актер продолжает активно участвовать в воспитании Беллы. Недавно дочь артистов отметила свой шестой день рождения. Вечеринка прошла в стиле диснеевского мультфильма «Аладдин» в одном из московских ресторанов.

На снимках, размещенных Месхи на странице в Instagram, присутствовали и дочь, и бывшая жена. Кадры он подписал лаконично: «Люблю».

Prt Scr instagram.com / @gela_mesxi

Поклонники пришли в восторг от снимков и оставили десятки комментариев под фото. Многие расценили публичное высказывание артиста как признание в любви Климовой. В то же время у интернет-пользователей остались переживания, что бывшие супруги так и не смогли сохранить брак.

Екатерина Климова и Гела Месхи состояли в браке почти четыре года. У пары родилась дочь. В июне 2019 года отношения между супругами прекратились по инициативе кинодивы.