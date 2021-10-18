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Природный газ снизился в цене на открытии европейских торгов

  /   Обновлено: 18 октября 2021 10:11
Экономика
Природный газ снизился в цене на открытии европейских торгов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 18 октября. Голубое топливо вновь переходит к удешевлению в ходе торговой сессии на британской площадке ICE.

Согласно информации с торгов на платформе в Лондоне, природный газ стал стоить примерно 980 долларов за одну тысячу кубических метров. Ценник на ноябрьский фьючерс в рамках нидерландского хаба TTF опустился до 983,5 долларов за тысячу «кубов».

Ориентируясь на обменный курс евро к доллару, стоимость достигает 82 евро за МВт*ч.

Снижение цены в сравнении с прошлыми торгами равняется порядка 10%. Исторический рекорд был побит энергоносителем 6 октября, когда сырье подорожало до 1900 долларов за 1 тыс. кубометров, однако впоследствии котировки топлива начали снижаться. Аналитики считают, что постоянные колебания цен на газовом рынке спровоцированы небольшой заполненностью европейских хранилищ газа в преддверии наступающей зимы, а также высоким спросом на топливо в Азии, куда уходят основные потоки сжиженного природного газа.

Эксперты Platts Analytics убеждены в том, что в скором времени радикально изменится стоимость природного газа на американском внутреннем рынке, если основные добывающие компании продолжат придерживаться своей текущей политики.

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