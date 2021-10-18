Телезвезда Кортни Кардашьян согласилась выйти замуж за барабанщика рок-группы Blink-182

Монтесито, 18 октября. Американская телезвезда Кортни Кардашьян объявила о своей помолвке. Участница популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» согласилась стать женой барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера.

Музыкант сделал предложение своей возлюбленной в романтической обстановке отеля Rosewood Miramar в Монтесито (Калифорния). Баркер подарил модели помолвочное кольцо на закате на берегу океана. Вместе с будущими супругами там присутствовали сестра телезвезды Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон.

«Кортни выглядела очень удивленной, увидев там Хлои и Тристана. Трэвис проводил Кортни на пляж, где он расставил красные и белые цветы в форме сердца. Это выглядело очень романтично», — сообщает инсайдер E!News.

Увидев дорогостоящее кольцо, Кардашьян прикрыла рот от удивления. После того как прозвучало заветное «да», семья оставила пару наедине наслаждаться трогательным моментом. Сама модель опубликовала несколько фотографий с Баркером, на которых они стоят обнявшись в окружении цветов, сообщает портал «Культуромания».

Ранее в Сети появились откровенные снимки Кортни Кардашьян с фотосессии для бренда нижнего белья. Телезвезда появилась в рекламном каталоге вместе с голливудской актрисой Меган Фокс.