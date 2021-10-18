Актриса Эмма Уотсон вернулась на красную дорожку в подвенечном платье и брюках

Лондон, 18 октября. Произошло триумфальное возвращение блестящей Эммы Уотсон. Почти год девушки не было на красных ковровых дорожках и светских мероприятиях. Сегодня знаменитая британская актриса снова в числе главных гостей церемонии Earthshot Prize 2021. Стоит отметить, что ей даже удалось затмить герцогиню Кембриджскую, также присутствовавшую на мероприятии, пишет журнал Elle.

Ковер на этот раз был не красным, а зеленым. Оно и понятно, ведь всю неделю в Лондоне чествовали инициативы по защите окружающей среды. Именно поэтому Уотсон подобрала очень ответственный образ. Она показала творение нового дизайнера — Харриса Рида. Британский дизайнер всегда просит использовать в свой адрес обращение во множественном числе — они (в качестве обращения ко всей команде).

Образ яркий и необычный. Поначалу у многих сложилось ощущение, что Эмма пришла на награждение в свадебном платье. В этом есть небольшая толика правды — деми-кутюрный наряд Харрис Рид создали, используя старое винтажное подвенечное платье, перевернув все с ног на голову. Юбку они превратили в объемный топ с открытой спиной из тонкого кружева. А под подолом прячется еще один секрет — если Уотсон повернется к поклонникам левым боком, они увидят, что под несколькими слоями тюля скрываются черные узкие брюки-клеш. Любовь артистки к авангардным нарядам снова на повестке. Поприветствуем Эмму и понаслаждаемся ее красотой и неповторимым чувством стиля.

Ранее Эмма Уотсон призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.