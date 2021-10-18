Глава думского комитета Крашенников предложил сделать бессрочной дачную амнистию

Москва, 18 октября. Комитет Госдумы по государственному строительству совместно с Правительством России обсуждают вопрос о введении бессрочной дачной амнистии, сообщил глава думского комитета Павел Крашенников.

Если дачная амнистия получит бессрочную форму, то упрощенный порядок оформления россиянами прав на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать всегда. Кроме увеличения срока амнистии, законопроект предполагает бесплатный и упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и жилые дома на них. Кроме того, документ предлагает ввести перечень механизмов по защите прав наследников.

«За 15 лет дачной амнистией воспользовались 14 миллионов граждан. Но некоторые проблемы пока не решены», — сообщил Крашенинников в беседе с «Российской газетой».

Как сообщалось ранее, дачную амнистию предложили продлить в России до 1 марта 2031 года. Этот законопроект социально важен для людей, которые не успели зарегистрировать права на земельные участки.