«Реал» предложит Кариму Бензема новый контракт до 2025 года

Мадрид, 18 октября. Руководство мадридского «Реала» собирается предложить новый контракт французскому нападающему Кариму Бензема. «Сливочные» хотят подписать новое соглашение с 33-летним игроком до 2025 года, сообщает Goal.com.

Согласно данным источника, таким способом «галактикос» хотят показать Бензема свое доверие, невзирая на информацию о возможном переходе француза Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

В текущем сезоне 33-летний француз провел восемь матчей за мадридский клуб, в его активе девять голов и семь ассистов. Текущее соглашение с французом рассчитано до лета 2023 года.

В октябре Бензема в составе сборной Франции стал победителем Лиги наций. В финале команда Дидье Дешама обыграла испанцев — 2:1. В составе победителей отличились Бензема и Мбаппе.

Нападающий Бензема является одним из претендентов на «Золотой мяч». На престижную награду также претендуют аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.