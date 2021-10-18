Актер Сергей Никоненко признался, что аборт разрушил его первый брак

Москва, 18 октября. Два брака актера театра и кино Сергея Никоненко завершились неудачей. Лишь встретив третью супругу, он обрел счастье. О семейной жизни с первыми двумя супругами он рассказал в эфире программы «Судьба человека».

Первая возлюбленная, которая стала женой Никоненко, была с ним два года. Супруги познакомились в пионерском лагере, будучи подростками. Спустя несколько лет они поженились.

«Я пригласил ее на спектакль «Гамлет» и понял, что лед растаял в ее сердце. Но счастье было недолгим. Первая жена сделала аборт. Это был удар», — сказал в беседе с Борисом Корчевниковым Никоненко, признавшись, что прерывание беременности первой жены разрушило его брак.

Со второй женой Евгенией Соловьевой отношения тоже не сложились. Они были в официальном браке недолго, потом жена артиста влюбилась в другого человека. Препятствовать счастью супруги актер не стал, пишет Teleprogramma.pro.

«Через полгода она вдруг вернулась ко мне. Сказала, что он нехороший оказался человек. Но я сказал, что мы не будем по осени жениться, а по весне разводиться», — сказал 80-летний актер.

Весной Никоненко рассказал в беседе с ФАН о борьбе с коронавирусом. По его словам, болезнь у него прошла в легкой форме.