Геркулесовые хлопья рекордно подорожали на рынке России

Москва, 18 октября. Средние розничные цены на геркулес в августе 2021 года составили 80,5 рубля за килограмм. В сентябре цены вновь продемонстрировали рост: овсяные хлопья подорожали до 80,9 руб. за 1 кг, зафиксировал Росстат.

Планку 80 рублей за 1 кг стоимость хлопьев для геркулесовой каши преодолела впервые за историю наблюдений ведомства как минимум с 2000 года. В августе и сентябре 2020 года цены держались на уровне 72,1 руб. за 1 кг, что на 12% меньше, чем в текущем году, передает РБК.

Основная причина заключается в увеличении закупочных цен у поставщиков, отметил представитель крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор» Дмитрий Болотов. По его словам, поставщики в 2021 году неоднократно предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на заметное удорожание сырья, упаковки, низкий урожай, снижение посевных площадей, засуху, а также трудные условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают овес.

Анализ механизмов сдерживания цен на продукты будут проводить профильные ведомства. Ответственным за сбор данных стал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.