Уголовное преследование за пьянство за рулем обсудят в «Патриоте»

Минувшим летом Госдума приняла закон, который ужесточает уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже имеет судимость за вождение в нетрезвом виде. Законопроект увеличивает уголовные штрафы до 300–500 тысяч рублей, при этом лишить свободы благодаря его принятию смогут на два-три года. И вот правительство готовится в очередной раз радикально ужесточить наказания для пьяных водителей. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов.

Насколько правильно сажать в тюрьму не за ДТП, а за факт употребление алкоголя, не напоминает ли это правила шариата? Насколько вырастут доходы коррумпированных сотрудников ГИБДД при таких жестких мерах? Какие еще нововведения нужны в ПДД? Должна ли смертность на дорогах влиять на KPI губернаторов? Когда в России начнут наказывать за опасное вождение?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках проекта «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» ответят депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Дмитрий Панов.

Пресс-конференция состоится 18 октября, в понедельник, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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