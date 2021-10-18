Депутат Рады Медведчук заявил, что продолжит политическую борьбу на Украине

Киев, 18 октября. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал политическими репрессиями уголовные дела против него, об этом говорится в его заявлении на сайте ОПЗЖ.

Находящийся под домашним арестом Медведчук отметил, что он продолжит политическую борьбу, несмотря на большое давление.

«Фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии. Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона», — указывается в сообщении нардепа.

Также Медведчук намерен добиться привлечения к уголовной ответственности лиц, которые занимаются политическим преследованием в его адрес. Депутат подчеркнул, что собирается идти «до победного конца».

Как предположил депутат Рады Ренат Кузьмин, Медведчук нужен властям Украины, чтобы шантажировать российского президента Владимира Путина. Он также не исключил, что в этом вопросе замешана тема газа, передает радио Sputnik.

Ранее в отношении Медведчука завели очередное уголовное дело. Политика подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, сообщает НСН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность обмена Медведчука была бы реальна, если бы у него было российское гражданство. Однако предложения об обмене от России не поступали, так как глава политсовета ОПЗЖ является гражданином Украины, к нему применяется законодательство его родной страны.