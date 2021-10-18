Иностранные компании перечислили преграды для наращивания инвестиций в РФ

Москва, 18 октября. Регуляторные барьеры и медленные темпы роста национальной экономики мешают международным компаниям наращивать инвестиции в России, говорится в исследовании аналитиков EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Производители потребительских товаров указали регуляторные барьеры в 47% случаев. Это препятствие также актуально для 60% фармацевтических компаний.

«Геополитическая напряженность и санкции — следующие по значимости инвестиционные барьеры. Их сдерживающую роль отметили 24% и 21% международных компаний соответственно», — говорится в отчете аналитиков.

Иностранные предприниматели считают, что для повышения эффективности бизнеса в российском законодательстве следует доработать отрасль технического регулирования и трудовых отношений. Они также указали на необходимость усовершенствования нормативной базы в области налогообложения, финансового и таможенного регулирования, а также в сфере миграции.

Опрос проводился среди представителей 75 международных компаний в августе-сентябре текущего года. Респонденты представляют все сектора экономики. В 2020 году их средняя выручка в РФ составила 737 млн долларов.

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