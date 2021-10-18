Стоимость нефти Brent достигла 85,75 доллара за баррель

Москва, 18 октября. Цены на нефть продолжают демонстрировать рост после заметного увеличения показателей по итогам минувшей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени достигли 85,75 доллара за баррель. Это оказалось на 0,89 доллара (1,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,86 доллара (1%), до 84,86 доллара за баррель. Это является максимумом на момент закрытия рынка с 9 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому моменту 83,51 доллара за баррель, что на 1,23 доллара (1,49%) выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость этих контрактов 15 октября поднялась на 0,97 доллара (1,2%), до 82,28 доллара за баррель — максимума с 21 октября 2014 года.

Эксперты объяснили, что вследствие высокой стоимости газа и угля спрос на нефть возрос на 500 тыс. баррелей в сутки. По их словам, к концу 2021 года на рынке топлива может образоваться нехватка предложения в размере 700 тыс. баррелей в сутки.