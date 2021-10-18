«Этот день в истории». Что произошло 18 октября, праздники, факты, люди

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Всемирный день галстука отмечают сегодня. Этот типично мужской аксессуар полюбился женщинам во всем мире. А первые упоминания о галстуках можно найти еще во времена Древнего Египта!

18 октября отмечается Всемирный день шоколадных конфет. Примечательно, что это лакомство в середине XIX века продавалось лишь в аптеках как лекарство. Конфетами лечили нервозность и стресс. В разных странах есть свой уникальный рецепт приготовления конфет: из меда, патоки, сахара, с орехами и фруктами.

Что еще интересного произошло 18 октября, узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».