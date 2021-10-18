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Лента
18 октября 10:56
10:54
Происшествия
Труп победителя международных чемпионатов по киберспорту нашли возле гаражей в Никольском
10:53
Весь мир
Саудовская Аравия предостерегла своих граждан от посещения Ливана
10:53
Происшествия
Устроивший стрельбу в школе под Пермью мальчик жаловался психологу на одноклассников
10:52
Общество
Терапевт Нуржахан Фаллахи предложила читать книги перед сном для борьбы с бессонницей
10:50
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова зарабатывает на рекламе в Instagram больше остальных звезд
10:45
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поехать в США в следующем году
10:43
Происшествия
Крокодил разорвал восьмилетнюю девочку в Индонезии на глазах у ее друзей
10:42
Происшествия
СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе под Пермью
10:40
Происшествия
Отец устроившего ЧП в школе под Пермью мальчика возил его стрелять «по бумажкам»
10:39
Происшествия
В Новосибирской области задержали замминистра ЖКХ по региону Владимира Нормайкина
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«Этот день в истории». Что произошло 18 октября, праздники, факты, люди
Видео

Что произошло в мире, какие события запомнятся на долгие годы, и кто из известных личностей сегодня появился свет — обо всем в нашей ежедневной передачи «Этот день в истории».

Всемирный день галстука отмечают сегодня. Этот типично мужской аксессуар полюбился женщинам во всем мире. А первые упоминания о галстуках можно найти еще во времена Древнего Египта!

18 октября отмечается Всемирный день шоколадных конфет. Примечательно, что это лакомство в середине XIX века продавалось лишь в аптеках как лекарство. Конфетами лечили нервозность и стресс. В разных странах есть свой уникальный рецепт приготовления конфет: из меда, патоки, сахара, с орехами и фруктами.

Что еще интересного произошло 18 октября, узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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