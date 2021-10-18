Как защитить школы от шутинга, обсудят в медиацентре «Патриот»

Ученик шестого класса открыл стрельбу в школе Октябрьского городского округа Пермского края, школьник задержан директором, пострадавших нет.

Ранее полиция сообщала о задержании сразу 14 молодых новосибирцев, которые в официальном сообщении замглавы регионального главка МВД были названы «сторонниками движения АУЕ»1 (экстремистская организация, запрещенная в России). Все задержанные в возрасте от 15 до 20 лет, по версии следствия, придерживаются националистических взглядов и подозреваются в избиении представителей других субкультур: в частности, анимешника летом на набережной у «Речного вокзала».

Как остановить насилие в российских школах? Нужно ли вооружать учителей? Почему власти не могут справиться с культурой АУЕ и вымогательством в пользу рецидивистов, процветающим во многих регионах России? Почему запреты и ограничения на оборот оружия не работают? Взрывчатка, бензин, луки и ножи — новые средства атаки после запрета оружия?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит член Высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас.

Эфир пройдет 18 октября, в понедельник, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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1 Организация запрещена на территории РФ.