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Автокредиты подорожали в России на 58%

  /   Обновлено: 18 октября 2021 09:28
Экономика
Автокредиты подорожали в России на 58%
pixabay.com  /  Bru-nO

Москва, 18 октября. Средняя стоимость автокредита на новые машины в третьем квартале текущего года увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,6 млн рублей, следует из данных «РГС Банка».

Автокредиты подорожали на фоне роста цен на новые и подержанные машины. Автомобили с пробегом подорожали за год на 34%, до 797 тысяч рублей.

Согласно исследованию, в третьей четверти года заемщики чаще всего оформляли ссуды на подержанные машины. Доля этого сегмента составила 67%. Самыми популярными марками машин стали Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Nissan. Среди новых автомобилей спросом в основном пользовались Kia, Hyundai, Geely, Volkswagen и Skoda.

Исследование «РГС Банка» основано на анализе данных кредитных выдач на новые и подержанные автомобили в июле-сентябре 2021 года. Банк входит в первую пятерку по продажам автокредитов.

Финансовый эксперт Александра Шорникова ранее дала советы по оформлению кредитов для покупки автомобилей. По ее словам, платеж по нему не должен превышать половины дохода заемщика.

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