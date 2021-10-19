Маркетолог Бермуда рассказал, как у потребителя вызвать симпатию к вашему продукту

Для многих маркетинг — наука, построенная на гипотезах, а не на фактах. Как это происходит в малом, среднем и крупном бизнесе, ФАН рассказал эксперт по маркетингу, писатель Владислав Бермуда.

«Продажи падают или новый продукт не покупают. Руководитель и маркетолог начинают думать: «А почему не покупают? Наверное, дорого! Надо снижать цену». Подумали, за счет чего снизить цену, и сравнили ее окончательно. Конкуренты увидели, что цены по рынке снижаются, тоже снизили. Потом пришлось еще больше снижать цены и всем. В итоге — клиенты избалованы, качество и сервис в упадке и никто не зарабатывает», — пояснил Владислав Бермуда.

По его словам, не нужно думать за клиента, нужно спрашивать — проводить опросы. Причем не просто у людей, которые могут не являться вашей целевой аудиторией, а именно у потенциальных и существующих клиентов.

Он заметил, что не покупают вовсе не из-за того, что дорого. Причины в другом: долгая доставка, не та комплектация, не тот функционал, продукт просто не нужен. И если бизнес соберет причины отказов путем опроса, то он сможет доработать свой продукт и продать его по желаемой цене.

Из личного архива - Владислав Бермуда /

Другая проблема: как провести опросы, если покупателей не десять в день, а их десятки тысяч в базе. Но и здесь есть свои методики получения прямых честных ответов.

«Суть в том, что не нужно заниматься шпионажем в социальных сетях, если есть необходимость выяснить отношение к бренду. Нужно взять и спросить. Именно эти ошибки допускают множество компаний и корпораций, что приводит к плачевным результатам», — добавил Владислав Бермуда.

Допустим, продукт действительно много кому не нравится. Как им вызвать симпатию у потребителей?

«Ко мне однажды обратился за советом организатор, возивший в Россию спикера, отношение к которому было неоднозначным. Проблема в том, что из-за негативного отношения блогеры отказывались делать у себя рекламу этого спикера. А нет рекламы — нет продаж билетов. Мы поступили следующим образом: просили блогеров не продавать, а спрашивать, то есть делать опросы: как вы относитесь к условному спикеру? Варианты ответа: не нравится; не знаю, кто это; хотел бы у него учиться; хотел бы учиться у него, но дорого», — рассказал Владислав Бермуда.

Он рассказал, что негатива к блогерам в этом случае не было, они просто спрашивали мнение, а не продавали. И опросы они соглашались размещать, потому что это их репутации никак не могло навредить.

Далее они отобрали лояльную к спикеру аудиторию, а уже на нее сделали рекламу и продали билеты. Они взяли тех, кто ответил «хотел бы у него учиться» и «хотел бы у него учиться, но дорого». Точно так же можно сделать без блогеров — разместить опросы на посадочных страницах в интернете. Аудитория, которая отвечает «ок, нам нравится», подходит для дальнейшей работы.

Если подключить креативное мышление и отойти от банальных способов продвижения, можно добиться любой задачи: продажи продукта-аутсайдера, увеличения прибыли даже при плохой репутации, улучшения репутации бренда — уверен маркетолог.