Почему и как деградирует современное искусство, обсудят в «Патриоте»

Американская картинная галерея продает картины сына нынешнего президента США Джо Байдена — Хантера Байдена по цене работ Матисса и Дега. Политики и коммерсанты покупают творения Байдена за сотни тысяч долларов, при этом речь идет об абстрактных картинках, которые многие эксперты называют «мазней». Однако власти США в два раза увеличили бюджетные ссуды галерее, перепродающей картины Байдена.

Выпускники художественных академий традиционно представили свои дипломные работы на специальной выставке. Качество данных работ вызвало бурную дискуссию в экспертной среде.

Современное искусство вызывает непонимание и смех в народе. Безусловно, среди современных художников есть большие мастера. Так, социальную и художественную ценность работ Бэнкси никто не оспаривает. В то же время практикуются громкие акции, имеющие мало отношения к искусству: датский художник Йенс Хаанинг присвоил 534 тысячи крон (84 тысячи долларов), которые получил от музея современного искусства Kunsten в Ольборге, чтобы отразить годовые доходы австрийца и датчанина.

«Я взял их деньги, — признался художник. — Это не воровство, а нарушение контракта, то есть часть рабочих отношений».

Свое новое творение он так и назвал — «Бери деньги и беги». Сейчас пустые рамы Хаанинга включены в число работ, представленных в экспозиции Work It Out, посвященной трудовой жизни будущего.

В рамках эфира мы обсудим, как развивается современное искусство. Каков уровень мастерства у современных выпускников художественных академий? Насколько важно для художника классическое образование? Как много мошенничества в абстрактной живописи и как отличить «Черный квадрат» Малевича от такого же квадрата Хантера Байдена? Уход от налогов и получение прибыли от пиара — единственный смысл современного искусства? Почему примитивные скульптуры (петухи из навоза, Аленки из Нововоронежа и прочее) стали доминировать в российских городах?

В студии медиацентра «Патриот» об этом расскажут:

Александр Евсеев , издатель;

, издатель; Александр Редько , общественный деятель;

, общественный деятель; Сергей Шведков , протоирей;

, протоирей; Вячеслав Чеботарь, живописец, скульптор.

Пресс-конференция состоится 18 октября, понедельник, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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