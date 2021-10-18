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Доллар и евро показали нейтральную динамику к рублю на открытии торгов Мосбиржи
Экономика
Доллар и евро показали нейтральную динамику к рублю на открытии торгов Мосбиржи
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Биржевой курс доллара не изменился к рублю на открытии торговой сессии, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. 

Американская национальная валюта осталась на уровне закрытия предыдущих торгов и составила 71.02 рубля. Евро, в свою очередь, также сохранил позиции — 82,4 рубля за денежную единицу.

Центробанк России ранее понизил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 18 октября. Доллар опустился на 54,75 копейки — до 71,24 рубля, а евро подешевел на 60,71 копейки — до 82,73 рубля за денежную единицу.

Независимый аналитик Богдан Зварич ранее заявил, что ситуация на мировых рынках сырья будет позитивно влиять на курс рубля в краткосрочной перспективе. В связи с этим эксперт рекомендовал россиянам на время отложить идею покупать доллары. Трейдерам, по его словам, следует внимательно следить за рынком, чтобы не пропустить смену тренда.

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