Теннисист Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP

Нью-Йорк, 18 октября. Российский теннисист Андрей Рублев опустился с пятой строчки на шестую в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов (ATP), который размещен на официальном сайте организации.

Первой ракеткой мира по-прежнему остается представитель Сербии Новак Джокович, на второй строчке расположился россиянин Даниил Медведев, тройку замыкает греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, досрочно завершивший нынешний сезон, улучшил позицию, поднявшись с шестого места на пятое. На шестую строчку опустился Рублев. Титулованный швейцарец Роджер Федерер впервые с 2017 года вылетел из топ-10 мирового рейтинга и опустился на 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев стали финалистами турнира серии «Мастерс» в США.