Москва, 18 октября. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал резкую шутку относительно поста об ирландском бойце Коноре Макгрегоре и избиении пассажира в московском метро.

Россиянин заявил, что это был «подкол за океан». По его словам, его высказывание каждый воспринимает по-своему и трактует по-разному.

«Есть же люди, которые к этому как к юмору отнеслись, а есть те, которые подумали будто бы я поддержал этих ребят. Зверское отношение троих больных людей здравомыслящий человек не может поддержать. Это ясно всем», — сказал Нурмагомедов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В то же время боец с сожалением обратил внимание, что порой говорят о всех дагестанцах, когда правонарушение совершил один человек. Он подчеркнул, что есть люди, которые очень достойно представляют его родную республику.

Нурмагомедов жестко пошутил над Макгрегором, вспомнив драку в метро Москвы. Мужчине, защитившему девушку от трех кавказцев, дали медаль «Доблесть и отвага». Российский боец опубликовал фото ирландца с фразой «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».