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Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поехать в США в следующем году
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поехать в США в следующем году
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 18 октября. Принц Уильям и его благоверная Кейт Миддлтон вскоре могут посетить США. Поездка запланирована на следующий год. Приурочена она к церемонии награждения Earthshot Prize Awards и состоится в сентябре 2022-го. Мероприятие является масштабной экологической инициативой будущего короля, пишет Teleprogramma.pro.

«Надеюсь, вы согласны с тем, что Лондон и Великобритания устроили настоящее шоу в первый год премии. Поэтому во второй мы должны передать эстафету стране, лидерство которой имеет важное значение», — заявил Уильям накануне на одном из торжественных мероприятий.

О том, где именно будет проходить награждение, пока неизвестно. В Кенсингтонском дворце указали, что вся дополнительная информация появится позднее. Последний раз герцоги Кембриджские были в США в ноябре 2014 года.

Стоит отметить, что в следующем году исполнится 70 лет с начала правления королевы Елизаветы II. Пока трон оставлять она не собирается, но в апреле 2022 года ей исполнится 96 лет. Королевский протокол гласит, что первым в очереди на престол стоит ее старший сын принц Чарльз, вторым — ее внук принц Уильям.

Правда, по мнению королевского эксперта Деборы Дэвис, Уильям может стать королем в самое ближайшее время.

Еще летом в специальном опросе английского журнала Express большая часть британского населения проголосовала за то, чтобы именно старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза стал королем Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Уильям не одобрил крещение дочери Меган Маркл и его брата Гарри в Виндзоре.

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