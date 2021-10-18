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Политолог Ищенко заявил о страхе Украины перед объявлением дефолта

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:55
Политика
Политолог Ищенко заявил о страхе Украины перед объявлением дефолта
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Украинское правительство боится слова «дефолт», а потому не объявляет его в стране. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что только олигарх Игорь Коломойский достаточно умен, предлагая властям пойти на этот шаг. Это позволило бы списать все государственные долги и начать все сначала.

«Самое страшное в дефолте — это то, что вам на какое-то время прекращают давать деньги в долг. Пока вы не договоритесь со всеми кредиторами, не разберетесь, каким образом что вы будете выплачивать, что вы не будете выплачивать и т. д. В этот период у вас могут быть серьезные проблемы с курсом вашей национальной валюты. Могут быть серьезные проблемы с наполнением товарами магазинов и т.д. Особенно, если вы многое завозите из-за рубежа, и вам за многое надо платить в валюте», — рассказал Ищенко.

ПолитРоссия

Он добавил, что Украина уничтожает свою экономику искусственным удержанием курса гривна. Киеву перестали давать кредиты. Страна уже фактически переживает все эти сложности, но формально признать дефолт боится.

Ранее китайское издание Sohu написало, что Украина была могущественной страной, пока не выбрала США в качестве союзника вместо России.

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